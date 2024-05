Manita Cesena Festa tra selfie e autografi

Una tradizione che si protrae da oltre una decina d’anni. Ieri pomeriggio allo stadio Giacomo Filippi di Forlimpopoli il Cesena, campione di tutto in questa splendida stagione, ha fatto l’ultima sudata prima del rompete le righe. La prima squadra del ‘Cavalluccio’ dopo la trionfale cavalcata col primo posto nel gruppo B della serie C e la vittoria, di domenica, nella Supercoppa di categoria, è scesa in campo al cospetto dei padroni di casa che recentemente hanno concluso a metà classifica il proprio girone di Promozione. Una partita, finita 0-5, che il Forlimpopoli 1928 ha organizzato in collaborazione con la Croce Rossa di Forlimpopoli e Bertinoro e col patrocinio del Comune.

Sulle due panchine situazioni diverse. Col Cesena ancora alle prese con la eventuale ed, a quanto pare, non semplice conferma di mister Domenico Toscano mentre il Forlimpopoli dopo i saluti a mister Dario ‘Cobra’ Bettini, e in attesa del debutto del nuovo allenatore Ivan Graziani, ha in panchina Marco Maiolichini, allenatore della formazione juniores della società artusiana. Ingresso ad offerta libera con l’intero incasso devoluto, come da consolidata tradizione, in beneficenza, quest’anno destinata ad alcune famiglie in difficoltà della zona. Sugli spalti un buon pubblico di alcune centinaia di spettatori con tanti ragazzini già pronti a tifare per la squadra più importante della Romagna. Non sono mancati selfie e autografi al termine della partita. Inizialmente parte dalla panchina il 24enne attaccante Augustus Kargbo al quale i dieci gol segnati in campionato coi bianconeri sono valsi la recentissima convocazione per i due prossimi match con la sua Sierra Leone. Out capitan De Rosa, Silvestri e Shpendi.

Come da copione la superiorità del Cesena non è stata messa in discussione dai volenterosi padroni di casa. A sbloccare il risultato, dopo una manciata di minuti, è Ciofi. Poi il Cesena ha messo in rete altre quattro gol, tutti nella prima mezzora della partita, con Saber, David, Ciofi e Giovannini che portano il risultato sullo 0-5 che chiude la prima frazione del match amichevole. Nella seconda parte la porta del Forlimpopoli, abbastanza sorprendentemente, resta imbattuta. I giovani di casa ci mettono l’orgoglio quelli del Cesena non trovano più il gol: colpiscono tre pali.

Questo il tabellino della partita. Forlimpopoli: Lani, Ruscelli, Celli, Giulianini, Stramiello, Dall’Ara, Ensini, Buscherini, Chiarini, Diop, Pascucci. Subentrati: Billi, Gugnoni, Amaducci, Biondini, Montevecchi, Mancini, Dervishi, Milandri, Di Perna, Di Nodica, Zauli, Bartolini, Giorgioni. All.: Maiolichini

Cesena: Siano, Ciofi (Varone), Prestia, Valentini (Berti), Adamo, Saber (Berti), Francesconi (Ogunseye), David, Chiarello, Corazza (Campedelli), Giovannini (Donnarumma). All.: Toscano. Arbitro: Felicioni (Dellacasa - Marani).

Reti: 7’ pt Ciofi, 10’ pt Saber, 20’ pt David, 21’ pt Corazza, 30’ pt Giovannini.