Manutenzione, parcheggi e rifiuti tra le priorità del quartiere Ponente

Più attenzione per la raccolta dei rifiuti porta a porta e maggiore cura di verde pubblico e strade.

Sono questi alcuni dei temi caldi toccati l’altra sera nel corso dell’incontro fra il quartiere Ponente Zadina e l’Amministrazione comunale. I residenti lamentano cassonetti spesso traboccanti di immondizia e chiedono maggiori controlli, mentre in via Magrini dove c’è la casa protetta per gli anziani, la richiesta è di avere marciapiedi nuovi ed anche più ampi. Nel rione c’è molta attesa per i lavori di riqualificazione del lungomare, tuttavia gli esponenti del quartiere sono molto preoccupati per la viabilità e di conseguenza per i parcheggi. Quando i lavori saranno ultimati, nella zona delle colonie dovrebbe essere risolto il problema della sosta selvaggia, tuttavia la riqualificazione degli stradelli, i nuovi marciapiedi e la pista ciclabile, finiranno inevitabilmente per togliere centinaia di posteggi e questo sarà sicuramente un problema da gestire durante l’estate, quando i villaggi e le colonie marine sono frequentati da turisti, senza poi considerare la presenza di molti ’pendolari’ che frequentano le spiagge libere di Ponente, raggiungendole in auto.

Ricordiamo che i lavori del secondo stralcio del cosiddetto waterfront inizieranno tra fine settembre ed i primi giorni di ottobre. Riguardo a Zadina, gli operatori turistici, i residenti ed i proprietari di seconde case al mare, chiedono una maggiore cura delle strade, dei marciapiedi e del verde pubblico, incluso quello della pineta che rende unico questo quartiere cittadino. Il tema delle manutenzioni rimane dunque quello più sentito da un quartiere che durante l’estate si trasforma.

g.m.