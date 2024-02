Martedì e mercoledì strada dei Mandrioli chiusa al traffico

La provincia di Forlì-Cesena informa che martedì e mercoledì è prevista la chiusura della strada provinciale SP142 Mandrioli per i lavori di "disgaggio" di massi e per l’installazione di reti/barriere paramassi. Lungo la SP142 Mandrioli sono, infatti, in corso, da qualche mese, importanti lavori di messa in sicurezza di quella strada, riguardanti in specie la mastodontica parete rocciosa di Scalacci. Aggiunge la Provincia: "La chiusura verrà estesa per una decina di giorni considerate le condizioni meteorologiche previste in peggioramento".