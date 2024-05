‘Mary Poppins Jr’ della Dance Dream al teatro Bogart

Oggi e domani al teatro Bogart è in porgramma lo spettacolo musicale "Mary Poppins Jr" messo in scena dalla Dance Dream di Cesenatico per il rituale musical di fine stagione. Quest’anno la direttrice artistica della scuola Ilaria Esposito ha deciso di puntare su un grande classico dell’arte teatrale: Mary Poppins Jr che, nel 2024, celebra proprio il sessantesimo anniversario della sua nascita (1964). Le coreografie sono di Nico Buratta, Silvia Ferraris e Federica Esposito, che ha curato personalmente anche la regia. La direzione musicale, invece, è di Chiara Sirri.