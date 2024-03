Match determinante per gli equilibri della classifica

Una delle forze di questo Cesena è stata quella di sapere allenare e mettere in campo una continuità di rendimento straordinaria, con diversi picchi notevoli. Ed è quello che in queste ultime nove tappe di un campionato per ora da annali, il Cesena deve confermare. Soprattutto questa sera contro un avversario temibilissimo, terzo in classifica a -21 dai bianconeri ma già ambizioso in estate e più che mai determinato almeno a conservare l’importante posizione playoff.

Una delle gare più dure per un Cesena che comunque ha sempre saputo trasformare in semplici pure gli impegni che apparivano complicati. In casa bianconera mancano pedine importanti, che fanno parte della trave della manovra ma la squadra ha dimostrato ripetutamente di essere anche un collettivo profondo con alternative valide e ben inserite. Già in passato Toscano ha dovuto sopperire a giocatori di primissimo piano eppure la squadra non ne ha risentito, l’amalgama del gruppo si è rivelata più forte di tutto.

Così dovrà essere anche questa sera per una galoppata eccezionale: 28 risultati utili di fila, sbagliando nell’atteggiamento solo la prima frazione nella sconfitta di Olbia. È l’unica risposta veemente per avere ragione di un avversario sorprendente e forte come la Torres, che dopo tre ko di fila ha avuto la forza e l’abilità di riprendersi con quattro successi consecutivi. Fino a ora per i sardi un solo difetto’ quello di avere incontrato sulla propria strada un Cesena autentica macchina da guerra.

