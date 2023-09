Matteagi votato miglior chef a Savignano: Raggini pasticcera più brava

Eugenio Matteagi è il miglior chef del Quartiere Rio Salto Castelvecchio, grazie a un buonissimo coniglio in porchetta, mentre Olga Raggini è la pasticcera eletta per il 2023 (foto) per una crostata con marmellata di fichi fatta in casa. È il verdetto della 7ª edizione di Expo di Quartiere, promossa dalla Consulta del Quartiere Rio Salto Castelvecchio. La sfida combattuta a suon di pietanze e dolci si è svolta al Parco Nenni e ha visto eletto come miglior chef Matteaggi, seguito al secondo posto da Oliva Cecchi che ha proposto le pappardelle con sugo di cinghiale; terza Roberta Giacobbi con la lasagna di mare.

Il podio dei pasticceri ha visto al primo posto Olga Raggini, seguita dal giovanissimo Matteo Vincenzi con una torta alla crema di limone e al terzo Maria Alessi con una cheesecake ai frutti di bosco. I piatti sono stati valutati da una giuria composta dal vicesindaco Nicola Della Pasqua, dall’assessora ai Quartieri Natascia Bertozzi, dalla presidentessa del quartiere Assunta Ciaravolo, dagli chef Fabio Acciarri del ristorante ’Sale Fino’, Manuel Vincenzi, Roberto Pesaresi della gelateria ’Sweetline’ e Natascia Soldati, concorrente del talent Bake off.

Ben 23 i piatti passati al vaglio dei giurati, 10 salati e 13 dolci. Dice la presidentessa della Consulta del Quartiere Rio Salto Castelvecchio, Assunta Ciaravolo: "Questo evento riscuote sempre tanto successo. A mio parere è in questi momenti che si vede la bellezza dei residenti del quartiere, felici di condividere momenti per stare insieme. Eventi e attività come questi fanno di Savignano una città dove non ci si sente soli e si possono trascorrere momenti felici insieme agli altri".

Ermanno Pasolini