Mattia Ciavatti, un 15enne canta contro il bullismo

Mattia Ciavatti, un giovane cantante di Cesena, di appena 15 anni, interpreta una canzone contro il bullismo, dal titolo ’Quell’Amico Non Amico’, scritta dal cantautore Gianni Drudi di Savignano e da Bruno Conti. Il brano lo si può ascoltare su tutti i Digital Store, mentre su Youtube, si può già vedere il videoclip della canzone girato nella scuola del Liceo Ginnasio statale ’Vincenzo Monti’ di Cesena. Per la realizzazione del video hanno partecipato diverse classi dell’istituto, tutti per una buona causa: ’Fermiamo il Bullismo!’

La realizzazione dell’iniziativa che ha portato Mattia a incidere il disco è stata possibile grazie anche alle professoresse Manuela Biondi e Silvia Mignatti, coordinatrice del progetto contro il bullismo, che ha coinvolto varie classi dell’istituto. Dice il cantantore Gianni Drudi: "Il bullismo è un fenomeno sempre più dilagante come dimostrano tanti episodi accaduti anche recentemente, denunciati e teletrasmessi su tante reti radio e televisioni. I genitori e le scuole devono vigilare di più. Il bullismo è una forma di prepotenza ricorrente e continuativa: la vittima prova sentimenti dolorosi e angoscianti perché perseguitata da parte di uno o più compagni, che spesso fanno gruppo, perché si sentono più forti. Oltre a vivere un drammatico senso di impotenza, poiché non sa come potersi difendere, il ragazzo o la ragazza, subisce emarginazione da parte del gruppo dei coetanei. Contro questo fenomeno, chiamato ’Bullismo’, si dovrebbero attivare sia la scuola che la famiglia".

Per eventuali contatti, per avere ospite l’interprete Mattia Ciavatti, che promuove la canzone, occorre inviare una e-mail a: [email protected].

Mattia Ciavatti, è nato a Cesena il 4 febbraio 2008 frequenta il secondo anno del liceo Ginnasio Vincenzo Monti di Cesena. Frequenta da 6 anni la scuola di canto ’Canta Con Noi’ delle maestre Milva Vandi e Cristina Rinaldi. Nel 2018 ha partecipato al talent show ’Degni di nota’ e nel 2019 ha collaborato alla realizzazione del videoclip ’La pidaza’ di Moreno il Biondo tormentone dell’estate. Nel 2021 è arrivato al primo posto al festival di Gatteo nella categoria junior. Per un po’ di tempo ha studiato chitarra per poi interrompere durante il Covid. Ha partecipato a tre edizioni del ’Pavone d’oro’ e alla ’Coppa Italia Performer’. Inoltre all’ interno della manifestazione degli europei di Trotto all’Ippodromo di Cesena si è esibito in una canzone con relativa intervista Tv. Ha inciso da poco il singolo ’Quell’Amico Non Amico’, canzone contro il bullismo, scritta da Gianni Drudi e Bruno Conti. E su youtube potete già vedere il videoclip della sua canzone.