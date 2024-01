Maty Lo è ’Splendida d’Italia’ alla tappa cesenate del concorso

Prima tappa in regione giovedì sera a Cesena del concorso di bellezza nazionale ‘Splendida d’Italia’ al ristorante ’I Girasoli’. Le tre vincitrici che parteciperanno alla finale regionale per poter accedere alla finale nazionale, sono la cesenate 17enne Maty Lo (prima classificata con la fascia ’Splendida d’Italia’), la cesenate 20enne Giulia Brandone (seconda classificata ’Sorriso Tv’) e la forlivese 16enne Sofia Angelicchio (terza classificata ’Moda Mare’). L’organizzatrice degli eventi in Emilia-Romagna è Franca Venturini del locale Com@bar all’Ippodromo di Cesena. "Splendida d’Italia è un marchio tutto al femminile nato a Fano, nelle Marche, lo scorso novembre – spiega Franca Venturini – si tratta di un concorso legato non solo alla bellezza ma anche a temi sociali, primo fra tutti la lotta contro la violenza sulle donne". Partecipano al concorso di bellezza ragazze tra i 14 e i 28 anni. La serata è stata condotta da Luciano Poggi di Teleromagna che ha presentato ospiti importanti tra cui i rappresentanti delle associazioni Antiviolenza Crisalide di Ravenna e la Scacchiera di Onnon che hanno dato consigli su come chiedere aiuto o comportarsi davanti a una persona che mostra atteggiamenti violenti. Tra gli ospiti la cantante Luana Babini.