"Medicine gratis consegnate agli alluvionati"

Anche la Federfarma nazionale si attiva in soccorso a chi, a causa dell’alluvione, non può accedere alle farmacie private ed ha necessità di farmaci. C’è un numero verde a cui fare riferimento - 800 189 521 - e le medicine vengono consegnate gratuitamente a chi ne fa richiesta.

"Il servizio - informa il dottor Alberto Lattuneddu (nella foto), responsabile di Federfarma Forlì-Cesena - è a disposizione per chi ha problemi di salute ed è impossibilitato a muoversi, anche a causa dei danni ai propri mezzi di locomozione conseguenti alla catastrofe alluvionale. È sempre operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30. Al numero risponde un operatore sanitario formato che metterà in contatto l’assistito con la farmacia scelta liberamente dallo stesso assistito oppure con la farmacia più vicina al domicilio del richiedente identificata tramite un apposito geolocalizzatore. Sarà un farmacista ad effettuare la consegna dopo avere attuato la dispensazione in farmacia seguendo la normativa imposta dal Ministero della Salute, pertanto, il servizio sanitario di consegna avrà il valore aggiunto di avere a casa il proprio farmacista di fiducia". Se dovessero accumularsi molte richieste il servizio verrà conseguentemente potenziato. "Lo abbiamo già sperimentato in epoca Covid - aggiunge Lattuneddu - e ha dato ottimi risultati. Vorrei evidenziare che è un farmacista quello che consegna, pertanto funziona anche come controllo della terapia farmacologica a domicilio, si pensi ai fragili o agli anziani. Il servizio, a garanzia della sua caratura professionale, ha il patrocinio del Ministero della Salute".

