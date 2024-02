Meeting sull’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale sbarca all’Abbazia del Monte. È il tema del Business Lunch 2024 ’Video analisi e intelligenza artificiale al servizio dell’impresa’ promossa da Confartigianato, oggi dalle 12.30 alle 14.30 nei locali dell’abbazia benedettina, in collaborazione con Università di Bologna e Distretto informatico romagnolo. Verranno prese in esame le applicazioni della video analisi e dell’intelligenza artificiale all’interno delle piccole imprese. Confartigianato ha creato una Comunità digitale a cui aderiscono centinaia di imprese in rete. Interverranno al meeting Gabriele Savoia, responsabile Digital Innovation Hub Confartigianato Cesena, Alberto Patella, docente in materia di impianti speciali innovativi dell’Università di Bologna e Franz Collini, imprenditore e conduttore radiofonico nelle vesti di conduttore.