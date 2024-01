Mercatini e befane itineranti

Doppio appuntamento a Bagno di Romagnaorganizzato dalla Pro Loco. Oggi in piazza Ricasoli "Mercatini di Natale" con bancarelle, musica itinerante con "Wiva i pataca d’la Petrela", gli amici dell’asino (spettacolo per bambini), arrivano ...le Befane itineranti, stand con degustazione prodotti del territorio. Domani in piazza Ricasoli a Bagno altra tornata dei "Mercatini di Natale", musica itinerante con i Soleado, stand gastronomici. Proseguiranno sino al lunedì le corse del trenino di Natale, che collega le stazioni di Bagno di Romagna, piazza Ricasoli e piazzale Euroterme di via Lungosavio - San Piero (piazza Allende) e ritorno. L’iniziativa è promossa dall’Asd Bagno di Romagna Calcio, dal Comune e dalla Pro Loco di Bagno.