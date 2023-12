Mercatino dei creativi nel borgo

I mercatini animano le giornate di festa. Oggi e domani in via Baldini ed in via Quadrelli, nel cuore del borgo marinano, dalle 10 alle 20 è allestito il Mercatino dei creativi, con esposte in vendita piccole opere d’arte e creazioni artigianali, a cura della Proloco del Monte. Domani, in viale Anita Garibaldi, sarà allestito il Mercatino di Natale, con bancarelle di generi vari. A San Giacomo e in Largo Cappuccini, ci sono i mercatini della solidarietà organizzati dalla parrocchia e dalla Croce Rossa.