Mercatino dell’usato in parrocchia

Si terrà nel fine settimana di sabato e domenica l’edizione primaverile del Mercatissimo dell’usato nel cortile sul retro della parrocchia di Sant’Egidio di Cesena. Nei banchi allestiti da quaranta volontari si potrà trovare a poco prezzo tanto abbigliamento primavera-estate per adulti e bambini, borse, scarpe e accessori, quadri, libri, bigiotteria, mobilio e piccoli elettrodomestici, giocattoli e vasellame per la casa. Tutto il ricavato andrà a favore delle attività caritative ed educative della parrocchia di Sant’Egidio e anche a sostegno dell’emergenza alluvionati. Il Mercatissimo si svolgerà in ampi spazi all’aperto, con un tendone anche nel campo sportivo. Sarà aperto dalle 8,30 con orario continuato fino alle 18.30.