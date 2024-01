"Mercato ambulante, ci sono 20mila euro"

Un fondo dedicato di ventimila euro messo a bilancio per le migliorie da apportare al mercato ambulante. "Non verranno destinati a interventi strutturali -già effettuati nel 2022 - afferma l’assessore comunale Luca Ferrini – ma a miglioramenti sul decoro e la funzionalità che verranno via via introdotti recependo le istanze dei commercianti su aree pubbliche rappresentati da Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti. È la prima volta che succede, un segnale di presa in carico della crescita continua del mercato ambulante".

"Il nostro - aggiunge Ferrini – è un mercato all’avanguardia che si è ben rilanciato nel post Covid con il nuovo assetto dei banchi e i ripristini realizzati negli ultimi due anni. Ci tengo a rimarcare che la concessione dei posteggi è avvenuta secondo i principi della Bolkestein senza alcuno stravolgimento, con l’85% degli ambulanti che hanno visto la conferma della postazione".

I posteggi sono circa 210 e il costo annuale varia a seconda dei metri quadri. Il costo a metro quadro è 0,30 centesimi al giorno, moltiplicato per 52 giorni all’anno. Un posteggio medio di 30 metri quadri ha un costo annuo di 468 euro. La maggior parte sono posteggi sopra i 30 metri, alcuni arrivano anche a 50 metri. I banchi di operatori extracomunitari sono ormai la metà.

a.a.