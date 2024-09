Mercuriali, un cesenaticense nel team di Luna Rossa

Cesenatico è terra di sportivi. Fra i big, assieme al compianto portierone Giorgio Ghezzi, al mitico ciclista Marco Pantani ed agli allenatori Azeglio Vicini e Alberto Zaccheroni, c’è anche un velista che da oltre quarant’anni scrive pagine importanti della vela a livello mondiale.

Si tratta di Marco Mercuriali, tecnico di Luna Rossa, il cui valore è stato rimarcato in un post pubblicato dal sindaco Matteo Gozzoli.

"Parte l’America’s Cup – scrive il primo cittadino –, il più celebre trofeo nello sport della vela, e dentro al sogno di Luna Rossa di poterla vincere, c’é anche Cesenatico con Marco Mercuriali, il quale ricopre il ruolo di ’rules coach’, l’uomo dell’equipaggio che studia le regole e consiglia il team su tutta la materia. Mercuriali è stato già nominato ’Ambasciatore dello Sport di Cesenatico’ ed è una istituzione nel mondo della vela. Nel 1983 era a bordo di Azzurra quando Cino Ricci provò il primo assalto italiano della storia all’America’s Cup".

"Tutti noi siamo orgogliosi di avere Marco Mercuriali come concittadini – conclude Gozzoli –, e per questo diciamo ’forza Marco, facciamo il tifo per te’, perchè Luna Rossa è importante per tutti noi, che la seguiamo e la vogliamo vedere vincente con il nostro campione".

Giacomo Mascellani