Meteo avverso: "Le caditoie sono da pulire"

A Cesenatico la maggior parte dei viali sono alberati, una caratteristica molto apprezzata di questo territorio. Tuttavia le foglie sistematicamente finiscono per ostruire le caditoie e in questi ultimi giorni di pioggia il problema si è fatto sentire, perchè le caditoie ostruite finiscono per impedire lo smaltimento dell’acqua piovana nelle fogne bianche e nelle strade si formano spesso grosse pozzanghere. I cittadini invitano il comune e Cesenatico Servizi ad attivare per pulire e liberare le caditoie.