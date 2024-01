"Mettiamo in sicurezza le strade danneggiate da acqua e fango"

Nuovi lavori nei quartieri Centro Urbano e Oltresavio programmati dall’Amministrazione comunale per far fronte alle conseguenze dell’alluvione. Si tratta di interventi di messa in sicurezza delle banchine stradali danneggiate da acqua e fango, che saranno eseguiti dalla ditta Fratelli Mazzi Snc di Mazzi Fabio & C. via Terni di Cesena, per l’ammontare complessivo di 150 mila euro. "Dopo essere intervenuti nelle strade adiacenti alle sponde del fiume Savio, asportando e pulendo il fango depositato in strada, sulle banchine, marciapiedi e piste ciclabili, e una volta concluse le attività di pulizia delle condotte fognarie e dei pozzetti – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – a partire dalle prossime settimane interverremo in quei tratti stradali le cui pavimentazioni in ghiaia e in asfalto sono compromesse da avvallamenti e dislivelli pericolosi del piano calpestabile. Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria, ripristino e di messa in sicurezza realmente necessari".

Gli interventi consistono in opere di messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili programmati in seguito all’alluvione. Le strade interessate dai lavori di ripristino sono: le vie Luigi Carlo Farini, Cacciaguerra, Savio (nel tratto da via A. Bonci a via C. L. Farini), Malta, Tunisi, Corsica, IV novembre, e il percorso ciclopedonale che si estende da via Riccione a piazzale Paolo Tordi. A questi si aggiunge il percorso degli orti comunali di Sant’Anna (tratto stradale parallelo alla via Ravennate, tra le rotonde Torino e Martoran).