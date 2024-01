Militanti divisi in due liste. Fu ’certificato’ Capponcini Nel 2019, il Movimento 5 Stelle cesenate si divise in due liste per le elezioni comunali, causando tensioni interne. Dopo mesi di incertezze, la lista di Claudio Capponcini ottenne la certificazione e raccolse l'8,7% dei voti, eleggendo un solo consigliere.