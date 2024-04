Mille studenti in campo: "Difendiamo l’ambiente"

Mille studenti coinvolti (47 classi delle seconde e terze superiori), decine di realizzazione che sfidano la creatività, due anni di attività educativa all’insegna dell’impegno ecologico e della battaglia per l’ambiente. E al centro di tutto la Terra, l’unica casa che abbiamo, da difendere singolarmente con buone pratiche da non dimenticare mai. Il tutto sarà visibile sabato 20 novembre dalle 10,30 in piazza Almerici dove centinaia di studenti chiameranno i cittadini a celebrare con loro la "54° Giornata Mondiale della Terra". Frattanto i loro disegni sul tema tappezzano da ieri le vetrine di una sessantina di negozi del centro. A supporto dell’iniziativa si sono impegnati una decina di enti sotto l’egida dell’Unità Operativa Pediatria e Consultorio Familiare dell’Ausl guidata dalla dottoressa Antonella Brunelli che evidenzia la forza e la disponibilità dai giovani nella battaglia per l’ambiente: "Sono consapevoli del loro futuro e molto attenti al tema della sostenibilità. Hanno nel cuore un’unica politica, quella verde".

L’iniziativa di sabato, che sarà arricchita dagli allestimenti di ciascun istituto, è partita l’anno scorso e ha messo in campo una strategia dove sono stati i giovani - un gruppo referente per la formazione che ha seguito un corso tenuto da professionisti esperti presso il Museo dell’Ecologia - a coinvolgere i compagni, consapevolmente motivati dal loro ruolo. Il cosiddetto peer to peer, ossia scambio educativo tra pari. I ragazzi hanno individuato quattro temi centrali - riduzione dello spreco alimentare, raccolta differenziata, alimentazione sostenibile, inquinamento acqua, aria e suolo - declinati a loro volta su attività concrete che compariranno nei loro elaborati. Un esempio tra tanti: i pannolini lavabili (oggi sono milioni quelli usa e getta, 6 mila in tre anni per ogni bimbo, 500 anni il tempo per la loro biodegradabilità) e le coppette mestruali (stesso impatto ambientale ed economico). E la mattinata di sabato non sarà l’unica manifestazione per la ricorrenza. Alle 15,30 la festa si sposterà al Foro annonario, con l’evento "Ambiente: come organizzarci per costruire un futuro sostenibile": spettacolo, giochi e animazione a cura dei volontari esperti di Legambiente. Domenica 21 aprile, dalle 14,30 andrà in scena l’iniziativa "The River and the city – Meditation with the river", una camminata urbana con il performer Enrico Malatesta. L’iniziativa fa parte del progetto "Walking with water" ciclo di dieci passeggiate che si svolgeranno fino al 21 aprile in diverse città e paesi. A Cesena i partecipanti potranno condividere pensieri e osservazioni sulla cura del territorio e sulla gestione dell’acqua.

Sempre domenica, alle ore 15, si terrà l’iniziativa "I love Pianeta Terra", pedalata lungo la ciclabile del Pisciatello organizzata dagli Spazi Comuni presenti nel quartiere Al Mare. La programmazione si concluderà lunedì 22 aprile, alle ore 20,30 al Museo dell’Ecologia con "Radici urbane - Rivoluzioni verdi in città", serata pubblica di divulgazione scientifica sui nuovi ecosistemi urbani e gli alberi del fiume. Interverranno il docente dell’Università di Bologna Filippo Piva e il botanico Sergio Montanari.