Mimmo Toscano pieno d’orgoglio: "I miei ragazzi non mollano nulla"

Solo dieci minuti di un Cesena non lucido e aggressivo come al solito poi tutto è tornato a posto e anche l’Entella ha capito quanto possa essere travolgente la capolista. Domenico Toscano parla così della ennesima vittoria e della ennesima prestazione super: "Quella vista questa sera è la mentalità vincente che ti porta ad ottenere certi risultati: squadra concentrata fino all’ultimo secondo. Quando dico che posso contare su tutti penso a questo, durante la settimana si allenano tutti come se dovessero tutti giocare dall’inizio".

Qualche incertezza all’inizio poi il motore ha preso a girare al massimo, il tecnico chiarisce cosa è successo: " La prima azione con il ligure Giovannini che arrivava da dietro ci ha sorpreso, poi in alcuni circostanze abbiamo avuto difficoltà nelle uscite sugli esterni e concesso qualche cross facile".

Non mancano i chiarimenti sulle decisioni tattiche o sulle prestazioni dei singoli: "Ciofi arrivava da due settimane di antibiotici non era al meglio ma la sua parte l’ha fatta bene, ho deciso di cambiare la posizione di Piacentini perché dalla sua parte avevo sia lui che De Rose ammoniti".

Augustus Kargbo autore di tre reti si è preso la scena, tanta gioia ma anche una amarezza: "Sono contento per i tre gol ma dispiaciuto per l’ammonizione, non ci sarò a Carrara per dare una mano ai compagni. Il loro difensore mi ha trattenuto, ho solo cercato di liberarmi".

Non succede spesso di segnare tre gol in sola gara, per Kargbo era la prima volta: " Non mi era mai capitato fra i professionisti sono davvero molto contento, anche emozionato per quello che è successo. Voglio dedicare i gol a mia madre: l’ho chiamata prima di venire allo stadio e lei mi ha detto vai, stasera segni tre gol".

Roberto Daltri