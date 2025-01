Minaccia il titolare di un negozio con il coltello: denunciato 35enne

Litiga con il titolare di un supermercato e lo minaccia con un coltello. È accaduto nel pomeriggio di martedì scorso, l’ultimo giorno dell’anno, al negozio Conad in via Cecchini nel centro di Cesenatico. Dalle prime testimonianze un uomo di 35 anni è entrato nel supermercato e, mentre si muoveva tra gli scaffali, ha notato che un altro uomo lo stava guardando. Sentendosi osservato, si è rivolto all’uomo estraendo un coltello e rivolgendosi dicendo "cosa vuoi da me?", mentre gli agitava la lama davanti. Fra i due fortunatamente non c’è stato alcun contatto fisico ed il 35enne è uscito dal negozio. Il titolare del Conad ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Cesenatico, che in pochi minuti hanno individuato e fermato il presunto responsabile, che si stava allontanando in direzione di una strada vicina. Dalla perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto il coltello usato per le minacce all’interno di un marsupio, che è stato immediatamente sequestrato. Pare che il 35enne, un italiano proveniente da fuori regione ma da tempo residente a Cesenatico, abbia perso la testa per futili motivi, legati appunto alla sensazione di essere osservato, sino a minacciare il gestore del supermercato. L’aggressore è stato portato dai carabinieri in caserma, dove è stato identificato e denunciato a piede libero. Di fronte al giudice del tribunale di Forlì-Cesena dovrà rispondere dei reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi. L’uomo non ha precedenti penali e risulta essere attualmente disoccupato.

g.m.