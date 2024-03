Minorenni rubano un’auto: bloccati sulla via Emilia

Domenica mattina i carabinieri di Longiano hanno notato due giovanissimi a bordo di un’autovettura, risultata da ricercare in quanto rubata sabato pomeriggio a Cesena. Raggiunti e bloccata l’auto sulla via Emilia, i carabinieri hanno proceduto al controllo degli occupanti, risultati essere due minorenni: di 13 anni il conducente e di 14 anni il passeggero, già noti alle forze dell’ordine. L’autovettura è stata immediatamente restituita alla legittima proprietaria, che ha dichiarato di avere perso le chiavi del veicolo nelle adiacenze del luogo dove è stata rubata, poi trovate dai due minori, che le hanno utilizzate per aprire e avviare il mezzo. Dei due giovani, successivamente riaffidati ai genitori, il 13enne, non imputabile è stato segnalato all’autorità giudiziaria minorile mentre, il 14enne è stato denunciato alla stessa autorità giudiziaria per ricettazione in concorso e contravvenzionato per guida senza patente.

Venti giorni fa sempre sulla via Emilia nel territorio di Longiano alla vista dell’auto dei carabinieri, quattro giovani erano scappati, ma due di loro, minorenni, presi e denunciati. La sera precedente avevano messo in atto un furto a Gambettola. Due dei quattro giovani erano riusciti a far perdere le loro tracce mentre gli altri, due minorenni stranieri nati e residenti in Italia, erano stati bloccati. I carabinieri erano riusciti a recuperare a Longiano, una seconda autovettura rubata la sera prima a Gambettola. I due minori erano stati denunciati per ricettazione in concorso all’autorità giudiziaria minorile.

Ermanno Pasolini