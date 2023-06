Mister Diesel fa shopping Gianvito Rossi nel mirino

La holding italiana Otb, acronimo di ‘Only the brave’ (letteralmente, ‘solo gli audaci’), potrebbe presto aggiungere una griffe di calzature alla propria scuderia, della quale fanno già parte nomi del calibro di Martin Margiela, Jil Sander, Marni e Viktor&Rolf. Nel mirino del gruppo - di proprietà di Renzo Rosso, patron di Diesel – ci sarebbe ora Gianvito Rossi. Secondo quanto spifferato da alcuni quotidiani economico-finanziari, le trattative per l’acquisizione di una quota di maggioranza della maison, tra i ‘big’ del distretto di San Mauro Pascoli, sarebbero in fase avanzata. Finora non c’è stata alcuna conferma, tuttavia, dalle parti coinvolte.

Il gruppo Otb ha più volte fatto sapere di voler ampliare il proprio portafoglio con nuove acquisizioni nel ricco panorama della moda e del lusso ‘made in Italy’. L’interesse sarebbe ancora più spiccato in vista della quotazione alla Borsa di Milano, cui il gruppo – che vanta 1,7 miliardi di euro di fatturato - punta entro l’inizio del 2025. Gianvito Rossi, dal canto suo, ha chiuso il 2022 a quota 99 milioni di euro e messo a segno un +35% di fatturato, tornando, di fatto, ai livelli pre-Covid. Il brand, che ha all’attivo oltre 40 negozi monomarca in tutto il mondo, è tra i preferiti di molte celebrities, capitanate dalla principessa del Galles Kate Middleton.

A seguito dell’alluvione che ha colpito la Romagna, Gianvito Rossi compare fra le realtà che hanno contribuito, con una cospicua donazione, alla raccolta fondi destinata all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della regione.