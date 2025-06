Misteri e delitti sotto l’ombrellone. Cesenatico torna a tingersi di noir

La riviera torna a vestire i panni di capitale della letteratura legata al noir, al giallo, al mystery ed al thriller. Dal 24 al 27 luglio si terrà l’ottava edizione di Cesenatico Noir, il festival che porta nella località turistica gli autori più amati e seguiti di questo genere, a livello nazionale ed internazionale. La rassegna, organizzata e promossa da Confesercenti Emilia-Romagna con la collaborazione, il sostegno ed il patrocinio della regione Emilia-Romagna, del Comune di Cesenatico, Apt Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna, è stata presentata a Bologna, nel corso di una conferenza stampa dove sono intervenuti l’assessore regionale al Turismo, Roberta Frisoni, il direttore artistico e ideatore del Festival, Stefano Tura, il direttore di Confesercenti Emilia-Romagna, Marco Pasi, e l’assessore alla Cultura del comune di Cesenatico, Emanuela Pedulli.

Gli eventi, tutti gratuiti, portano sul palco autori come Carlo Lucarelli, Gabriella Genisi, Piergiorgio Pulixi, Paola Barbato, Sandrone Dazieri, Valeria Corciolani, Francois Morlupi. Ospiti d’eccezione dell’edizione 2025 sono: Jeffery Deaver e Marco Bocci. A condurre le serate Luca Crovi, Carlo Lucarelli, Grazia Verasani e lo stesso Stefano Tura. Gli incontri si terranno in piazza Ciceruacchio sul porto canale e nella terrazza del Grand Hotel. nel cuore di Cesenatico, dove il pubblico potrà ascoltare dal vivo le storie avvincenti e misteriose di scrittori tanto amati e conosciuti anche attraverso le serie televisive.

La Frisoni ha sottolineato l’importanza della manifestazione: "Cesenatico Noir si conferma uno degli appuntamenti di rilievo dell’estate in Riviera, sia dal punto di vista culturale sia da quello turistico, capace di rinnovarsi ogni stagione con un programma di eventi e incontri molto ricco. È un’occasione unica, per tutti gli appassionati di questo genere letterario e cinematografico, per incontrare autori, attori e registi".

Il direttore Tura ha invece posto l’accento sulla grande attrattiva dell’evento: "Per quattro giorni proponiamo un ricco calendario di appuntamenti, capaci di portare in riviera appassionati di gialli da tutta Italia ma anche turisti e famiglie che scelgono questa settimana per trascorrere le vacanze a Cesenatico". "Confesercenti Emilia Romagna- sottolinea il direttore Pasi- promuove con convinzione Cesenatico Noir perché crede nella capacità della letteratura di diventare attrattore turistico e creare indotto per il territorio e valorizzare anche le librerie indipendenti".

Il festival si aprirà la sera del 24 luglio alle 21.30 con Jeffery Deaver, uno dei più grandi autori di thriller americani, con milioni di copie vendute in tutto il mondo, creatore di un personaggio iconico come il detective Lyncoln Rhyme e autore del best-seller "Il collezionista di ossa", da cui è stato tratto un film culto con protagonisti Angelina Jolie e Denzel Washington. Deaver dialogherà con un big del giallo di casa nostra, Carlo Lucarelli. Nella serata conclusiva del 27 luglio i riflettori saranno tutti per Marco Bocci, noto anche per avere dato il volto al commissario Scialoja nella sera tv "Romanzo Criminale". Al termine dell’incontro, verrà proiettato il film thriller, "La Caccia", di cui Bocci è il regista.

Giacomo Mascellani