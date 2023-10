Mobili Ikea per gli alluvionati. Ecco come fare per ottenerli

Oltre 2.500 mobili, tra letti, armadi, comodini, cassettiere e scaffali, a disposizione delle famiglie alluvionate in Romagna. Li ha donati Ikea Italia e le amministrazioni pubbliche hanno incaricato l’Associazione Emporio Solidale ‘Il Barco’ di organizzare la distribuzione. Come fare per averli? A partire dal 9 ottobre 2023, sarà possibile per una settimana recarsi presso lo sportello istituito nella Parrocchia della Chiesa di San Rocco di Cesena in via Farini 248, per presentare la domanda di assegnazione. Lo sportello sarà attivo: lunedì 9 ottobre, mercoledì 11 ottobre e sabato 14 ottobre dalle 10.30 alle 13.30 e martedì 10 ottobre, giovedì 12 ottobre e venerdì 13 ottobre dalle 16 alle 19. Possono fare domanda i residenti o domiciliati nei territori dell’Unione Valle del Savio.

I requisiti obbligatori per poter presentare la domanda sono: la residenza o il domicilio presso l’abitazione dichiarata danneggiata; la presenza dell’indirizzo di residenza o domicilio dichiarati, all’interno della mappatura delle abitazioni alluvionate emessa dal Comune di Cesena (allegato all’ordinanza 125 del 30052023); la compilazione del Questionario di Prima Rilevazione delle Necessità del Comune di Cesena che è stato in uso al link www.comune.cesena.fc.itcensimentoalluvione Inoltre, a parità di requisiti, saranno presi in considerazione criteri di assegnazione specifici come il numero di minori presenti, la presenza o meno di persone anziane, invalide o disabili, l’entità dei danni subiti, l’assenza di reddito per uno o più componenti. I mobili e gli arredi arrivati in donazione comprendono strutture letto singole e matrimoniali, comodini, guardaroba a 2 ante, cassettiere di diverse misure, tavolini da caffè, consolle e librerie. La distribuzione avverrà nel tentativo di raggiungimento di più richieste possibile. L’importante donazione ricevuta da IKEA Italia rientra nel più ampio progetto ‘Un posto da chiamare casa’.

"Restituire un senso di casa a chi ha perduto la propria – afferma Stefania Mastroeni, responsabile progetti sociali Ikea Italia – è un impegno che portiamo avanti da molti anni in Italia, attraverso numerosi progetti dedicati ai territori in cui siamo presenti. In un momento estremamente difficile come quello che stanno affrontando i cittadini dell’Emilia-Romagna, sentiamo la responsabilità di essere al loro fianco per sostenerli".

Info Il Barco 3293973233"