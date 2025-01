Morta a 72 anni la storica commerciante. Donatella ’Lola’ Scarponi

Lola non c’è più. La commerciante Donatella Scarponi, che in passato ha gestito per tanti anni la storica latteria e generi alimentari "Lola" in via Fiorentini, domenica è morta all’età di 72 anni a causa di un male incurabile. I funerali si terranno oggi alle 14.10 con partenza dall’ospedale di Cesenatico in direzione della chiesa di Sala, dove alle 14.30 sarà celebrata la messa. Lola lascia il marito Iader, il figlio Leonardo con Aline, i fratelli Maria Rita e Piero, tanti amici, conoscenti ed ex clienti che le erano affezionate.