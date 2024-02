Mucchi di rifiuti dati alle fiamme. I residenti: "Così davvero non va"

A Savignano sul Rubicone dietro il condominio Garibaldi, in via Garibaldi 30, un tratto della via Emilia, da tempo i residenti e non solo segnalano l’abbandono di immondizia con decine di richieste di rimozione. Nella notte fra giovedì e venerdì dei vandali hanno dato fuoco al mucchiO di immondizia che si era accumulata. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

"Di certo non è un’autocombustione – commentano i residenti –. Abbiamo letto che arrivano una ventina di telecamere. In quella zona ristretta ci sono 50 bidoni e la gente continua a buttarla fuori perchè non ha i bidoncini". "Quello che è successo è gravissimo – considera Natascia Bertozzi assessore alle politiche ambientali – anche perchè vicino ad abitazioni ed è stato un gesto di grande irresponsabilità. Purtroppo come amministrazione non possiamo coprire con telecamere di videosorveglianza aree che non sono pubbliche. Le telecamere sarebbero state in questo caso molto utili per individuare il responsabile. Verificheremo le immagini degli impianti presenti in zona per cercare di individuare i responsabili".

e. p.