Multe La corsa sulla Statale non si ferma

L’autovelox collocato sulla Statale Adriatica nella parte terminale del cavalcavia del centro di Cesenatico, nei primi 67 giorni di attivazione ha registrato 8.432 infrazioni per eccesso di velocità, con una media di 125 contravvenzioni al giorno. È questo il dato statistico di metà estate, aggiornato al 31 luglio. Viaggiare a Ferragosto con un dato previsto di 10mila sanzioni in poco più di due mesi e mezzo, può sembrare un numero eccezionale, tuttavia non è così, perchè sono veramente pochi gli automobilisti che viaggiano ai 50 all’ora in questo tratto che si apre su un lungo rettilineo ed invita tutti a schiacciare il gas. Questo dato delle 8.432 sanzioni sinora staccate con tanto di (sgradita) fotografia allegata, può essere dunque letto in due modi differenti. Da un lato c’è la rabbia di coloro che prendono la multa, un atteggiamento del resto comprensibile e previsto, in quanto a nessuno fa piacere dover pagare delle sanzioni, specie se per aver oltrepassato il limite di un solo chilometro; tuttavia, ad onor del vero, quando nel verbale c’è scritto 51 chilometri orari, come ha pubblicato anche qualche cittadino di recente sui social, in realtà l’automobilista viaggiava a 56 all’ora, perchè è prevista inn automatico una tolleranza di 5 chilometri orari ed in pratica non si prende la multa sino alla velocità di 55 orari.

Dall’altro lato c’è la consapevolezza che in questo tratto per alcuni aspetti è persino difficile viaggiare entro il limite dei 50 e, siccome in questo tratto di Adriatica transitano migliaia di veicoli ogni giorno, una media di 125 sanzioni al giorno significa che molti stanno attenti e si ha la percezione, specie tra la Polizia locale e le forze dell’ordine, che le lamentele ed i post di proteste sui social, abbiano avuto l’effetto voluto, cioè quello di fare stare più attente le persone al volante.

Intanto, incrociando le dita, da quando è stato installato l’autovelox, che è segnalato con due cartelli ben visibili, su questo tratto di Statale non ci sono stati incidenti gravi. Dando una occhiata alle 8.432 sanzioni, la metà, quindi oltre 4mila, sono per infrazioni entro i 10 chilometri orari, cioè di automobilisti che viaggiavano fra i 55 ed i 65 all’ora; poco meno della metà sono multe spedite a chi viaggiava invece tra 66 e 95 chilometri orari, mentre soltanto intorno all’1 per cento, quindi ipotizziamo sinora 85-90 automobilisti, sono sanzioni per eccessi di velocità molto alti, compresi tra i 96 ed i 115 chilometri orari. Giacomo Mascellani