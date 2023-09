Mura crollate all’abbazia Fondazione Carisp in campo

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena scende in campo per il ripristino delle mura dell’abbazia del Monte crollate a seguito dell’ondata di maltempo del 16 maggio. L’ente finanzierà l’opera di ripristino del tratto murario per un costo indicativo di centomila euro. Ma assicurerà anche il suo sostegno alla sistemazione dell’area verde ‘11

settembre 2001’, in zona ex Zuccherificio, devastata dall’esondazione del Savio. Particolarmente urgenti le opere sulla settecentesca cinta muraria dell’Abbazia del Monte. La violenta ondata di maltempo che ha investito la Romagna in primavera ha fatto crollare un tratto di muro di circa 20 metri nella zona prospiciente la via del Monte, principale via d’accesso al Santuario. L’esigenza non è solo quella di ricostruire l’antico manufatto, ma anche di eseguire opere di consolidamento e di regimazione delle acque, per non aggravare ulteriormente la situazione generale di instabilità dell’edificio monumentale. Da qui la decisione della Fondazione di finanziare l’intervento, per un importo stimato di circa 100mila euro. Decisamente meno complicati i lavori per risanare i guasti che l’alluvione ha provocato nel giardino ‘11 settembre 2001’. L’area verde è prospiciente la palazzina dell’ex Zuccherificio di proprietà della Fondazione, che si è sentita impegnata a offrire al Comune il proprio contributo per renderla nuovamente fruibile. "Deliberando i contributi per questi due primi interventi – sottolinea il presidente della Fondazione Luca Lorenzi – diamo seguito all’impegno assunto fin dall’inizio per sostenere il territorio cesenate dopo l’alluvione, anche grazie ai fondi messi a disposizione a questo scopo dall’Associazione Regionale delle Fondazioni di Origine Bancaria".