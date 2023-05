Musica e beneficenza, si va con ’Sanliscio’

A Gatteo Mare questa sera appuntamento con "Anteprima Sanliscio", omaggio all’Orchestra Casadei. Riccarda, figlia del fondatore Secondo Casadei, alla guida delle edizioni musicali Casadei Sonora, Moreno il Biondo leader dell’orchestra negli anni ‘90 e Mirko Casadei, figlio del Re del Liscio Raoul Casadei, che dal 2000 guida l’Orchestra Casadei, saranno insieme sul palco per ricordare le due personalità che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Da domani al 1 giugno prima edizione di Sanliscio, il Festival Internazionale della musica da ballo. L’emergenza maltempo che ha colpito la Romagna ha consigliato una sede più protetta, piazza della Libertà e non l’Arena Rubicone, ma non cambia il programma. Anzi si aggiunge allo spettacolo una finalità benefica, con la raccolta fondi "Insieme per Gatteo" promossa dalle locali associazioni a favore delle strutture di pubblica utilità danneggiate dal maltempo a Sant’Angelo di Gatteo, paese natale di Secondo Casadei. La kermesse, promossa dal Comune di Gatteo in sinergia con l’Assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna capitanata da Claudio Cecchetto, chiamerà a raccolta le più affermate orchestre e i principali protagonisti del mondo del liscio per una maratona musicale da record: oltre 100 i brani eseguiti dal vivo che i fan presenti da ogni parte d’Italia potranno ascoltare e ballare al ritmo di valzer, polka e mazurka sulla pista di Piazza Libertà, accompagnati dall’orchestra del Festival di Sanliscio e dalle esibizioni delle scuole di ballo romagnole. Ospiti l’Orchestra Italiana Bagutti, il cantautore Pietro Galassi, le orchestre Roberta Cappelletti, Grande Event , Omar Lambertini, Luca Bergamini, Mauro Ferrara, Walter Giannarelli, Fiorenzo Tassinari e le Emisurela. Ingresso libero, inizio spettacoli alle 21.

e.p.