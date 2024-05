Nasce il nuovo consorzio che unisce le società storiche del territorio

Si rinforza uno degli assi portanti che hanno segnato la storia – e i successi – del Cavalluccio, quello che ruota attorno alla valorizzare dei talenti del territorio attraverso una stretta collaborazione tra le società calcistiche chiamate a collaborare in maniera sinergica con concrete possibilità di miglioramento per tutti, a partire dai giovani e giovanissimi atleti. Ieri la sala stampa dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi ha infatti ospitato l’ufficializzazione della nascita del consorzio dedicato alle squadre agonistiche dilettantistiche dell’area cesenate, alla presenza del sindaco Enzo Lattuca, del suo vice Christian Castorri e del responsabile del settore giovanile del Cesena Roberto Colacone. Al progetto hanno aderito Accademia Cesena, Diegaro, Nuova Virtus Cesena, Torre Savio e Polisportiva San Vittore. Le attività principali previste riguardano la collaborazione per formare prime squadre, completare organici giovanili delle categorie agonistiche (juniores, allievi e giovanissimi) ed eventuali staff tecnici dei club aderenti. Si potranno creare eventuali sinergie e raduni collegiali, oltre a valutare la formazione di nuove squadre e progettare la formazione degli allenatori, nei singoli club così come a livello generale magari con eventi da svolgere collegialmente. Potranno nascere pure campionato interno e un trofeo di fine stagione. Le associazioni aderenti (che nel tempo potranno aumentare attraverso l’ingresso di nuove realtà) hanno nominato Roberto Rossi responsabile tecnico del consorzio. Si formerà anche uno staff del quale faranno parte i responsabili tecnici di ogni associazione, con lo scopo di coordinare al meglio le scelte da compiere e le attività da svolgere.