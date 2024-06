Nel dramma della guerra anche i bambini

Cosa ci sta succedendo? Dopo guerre di successione, di occupazione dei territori, di guerre civili e per il confronto delle grandi potenze mondiali, degli stati, ci sono molte guerre sia in europa che nel resto del mondo ad esempio: Europa (Russo-Ucraina), Asia(Israele-Palestina), Africa (Repubblica Democratica del Congo) ecc...quella Russo-Ucraina è molto importante per i russi ma al contrario devastante per gli ucraini. Dopo ben 2 anni di guerra non si è ancora risolto nulla.

Oltre alla guerra in Europa ci sono quella in Asia (Israele-Palestina) e in Africa con la repressione della guerra civile nella repubblica democratica del Congo. Insomma tante guerre si stanno combattendo nel mondo però molte non vengono mostrate, ma quella russo-ucraina è quella che colpisce tutta l’Europa e soprattutto la Moldavia, l’Italia, la Svizzera e tante altre. Tantè che queste guerre hanno costretto alla maggior parte della popolazione di una specifica zona ad andarsene dal proprio paese.

La guerra è iniziata sia per un motivo storico e economico. Putin (Presidente della Russia) non vuole che l’Ucraina entri a far parte dell’Unione Europea per essere uno stato indipendente dalla Russia. Per altre guerre devastanti adesso come quella di israpalestinese, si combatte ormai da più di settant’anni e questo causa molte tensioni tra gli stati asiatici e la popolazione mondiale. Milioni e milioni di persone muoiono a causa di bombe e fucili tesi e adesso ci sono anche i bambini-soldato che anziché andare a studiare lottano per la pace nel mondo e per la propria patria.

Un bambino soldato è una persona sotto i 18 anni di età che fa parte di qualunque forza armata o gruppo armato, regolare o irregolare che sia, a qualsiasi titolo - tra cui i combattenti, i cuochi, facchini, messaggeri, e chiunque si accompagni a tali gruppi, diversi dai membri della propria famiglia. La definizione comprende anche le ragazze. Il servizio di leva forzato è vietato sotto i diciotto anni

Bah Ibrahima