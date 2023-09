"Nessuna preclusione sulle alleanze, ma programmi chiari"

A risposta del comunicato uscito in questi giorni che tirava in ballo Cesena Siamo Noi circa possibili corteggiamenti verso la nostra lista civica, ritengo opportuno chiarire che Cesena Siamo Noi non ha preclusioni su possibili alleanze con il centro sinistra, il centro destra o con altre forze politiche perché crediamo che le alleanze si debbano fare sui temi importanti per la città (ambiente, urbanistica e gestione del territorio, sviluppo economico sostenibile e partecipazione), su programmi chiari e con interlocutori affidabili, su competenze e affidabilità del futuro candidato. Ripartiremo dal programma elettorale del 2019, che ancora oggi si dimostra essere centrato e attuale, per costruire la città per i cittadini. La prossimità e i quartieri sono gli ambiti elementi sui quali calare le politiche e dove sviluppare i temi per la città che costituiranno i punti fermi per la nostra lista alle prossime elezioni.

Denis Parise

consigliere comunale CSN