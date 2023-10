Nick The Nightfly, parole e musica

Nick The Nightfly, il celebre speaker radiofonico del programma cult "Monte Carlo Nights", torna in riviera per un doppio appuntamento al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. Il famoso disc jockey, cantante, musicista e produttore britannico, nelle serate di domani e sabato, a partire dalle 22 si esibirà dal vivo per un evento molto atteso. Nick The Nightfly, pseudonimo di Malcolm MacDonald Charlton, racconterà il suo percorso artistico e personale attraverso stili e atmosfere diversi, dal jazz al soul, dal pop alla Bossa nova.

La presenza inconfondibile dello speaker di Radio Monte Carlo, scalderà il pubblico cesenaticense (alla voce e ukulele) insieme ad Amedeo Ariano alla batteria, Claudio Colasazza al pianoforte, Francesco Puglisi al contrabbasso e Jerry Popolo al sassofono. Nick The Nightfly è originario di Glasgow, in Scozia, ma vive in Italia dal 1982. Dal 1988 è in onda su Radio Monte Carlo con "Monte Carlo Nights", il programma con il quale ha portato anche in Italia la musica lounge, new age, brasiliana, la fusion, la world music, l’acid jazz, i suoni del Nu jazz, la chill out e le musiche di frontiera, con un occhio sempre attento alle nuove tendenze. Ai suoi microfoni sono sono stati ospiti Sting, Pat Metheny, Peter Gabriel, Ryuichi Sakamoto, Herbie Hancock, Pino Daniele, Annie Lennox e altri big. Lo speaker è anche un affermato cantante, che spesso si esibisce in diretta con i suoi ospiti, regalando agli ascoltatori le emozioni della musica dal vivo. In particolare si ricordano i live con Michael Bublé, Giovanni Allevi, Giorgia, Carmen Consoli, Incognito, Trilok Gurtu, Cousteau e Ludovico Einaudi. Oltre ad essere un affermato conduttore radiofonico e cantante, Nick The Nightfly ha anche composto brani di grande valore artistico, come quello scritto per Andrea Bocelli intitolato "Semplicemente". Per le serate del 6 e 7 ottobre la prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al Noi Lounge Music Club sul lungomare viale Carducci angolo viale Roma. L’ingresso costa 30 euro incluso un drink, ma è anche possibile cenare su prenotazione nello stile del club.

Giacomo Mascellani