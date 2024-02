Nicoletta Fabbri e il miracolo delle romagnole

Si apre la decima edizione di “FuoriLuogo”, rassegna dedicata alla narrazione teatrale in spazi non convenzionali per la messa in scena. Nel borgo soglianese di Rontagnano, l’attrice e autrice Nicoletta Fabbri presenta il nuovo lavoro ispirato al film documentario “Una storia comune”, dedicato a una generazione di donne romagnole ormai scomparse, che dalla miseria lasciata dalla seconda guerra mondiale si sono trovate a cavalcare i sogni e le ricchezze del miracolo economico. L’ppuntamento è per questa sera alle 21 nell’ex Casa del Fascio (via Rontagnano 15), dove andrà in scena “Donne sull’orlo di un miracolo economico”, uno spettacolo nel quale l’attrice compie un viaggio dalla propria sfera privata, tra i ricordi della riviera che ha amato fin da bambina, a quella universale, trovando in quelle figure di donne la fiducia nella trasformazione, nella ripresa, nella capacità di guardare avanti anche nelle situazioni più estreme. Prenotazioni 370-3685093.