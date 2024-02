NOI CESENATI

Caro Carlino,

ogni giorno vediamo in televisione notizie di casi di cyberbullismo ai danni di ragazzi e ragazze anche molto giovani. Questo problema riguarda però anche la nostra Cesena. Mio figlio mi ha raccontato infatti che una sua amica frequentante una prima classe di un noto istituto cesenate è da tempo bersagliata da messaggi intimiditatori e denigratori di un ex fidanzatino respinto. Questa vicenda (che potrebbe essere fraintesa come una normale ‘baruffa’ tra adolescenti) ha assunto invece aspetti poco edificanti, con il coinvolgimento di altri ragazzi che hanno ricevuto via messaggini commenti insultati verso la ragazzina. Mio figlio ha tentato di difendere l’amica affrontando direttamente l’ex fidanzato e ne è nato un litigio in zona zona stazione degli autobus al quale hanno assistito molti altri studenti, alcuni lo avrebbero ripreso con i telefonini. Ora anche mio figlio ha paura di ritorsioni. Lancio un appello a tutti i genitori a vigilare su queste situazioni per evitare che degenerino.

Lettera firmata