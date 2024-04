NOI CESENATI

Era il 2014 avevo due figlie piccole e la mia malattia era silenziosa, insomma un momento ideale e decisi da brava scout che era arrivato il momento per fare un servizio per la mia città candidandomi al consiglio comunale. Nel 2019 l’avventura si è ripetuta. Le attività che mi hanno vista impegnata in questi anni sono quasi tutte legate all’importanza di mettere davanti le persone che camminano più lentamente ovvero coloro che possono avere difficoltà di ogni tipo; questo è l’unico modo per permettere alla nostra società di crescere ed essere rispettosa del prossimo. Ricordo quando siamo riusciti insieme al collega Luca Magnani ad ottenere una modifica al bilancio per la costruzione di un giardino accessibile anche a bambini disabili. Sono tante le attività che hanno riguardato bambini, famiglie e adulti in difficoltà. Come mi è capitato di dire in consiglio comunale i bambini sono la porta per l’integrazione, per la possibilità di dare opportunità alle famiglie, possono essere essi stessi fautori del proprio riscatto culturale e non solo.

Saluto oggi i miei colleghi e le giunte che mi hanno permesso di lavorare con loro che mi hanno aiutato ed accompagnato nei momenti di difficoltà. Questa è il senso più alto della politica.

Chiara Santero