‘Noi per te’ ha nuovi mezzi e ora cerca volontari

Dopo 13 anni di attività l’associazione ‘Noi per Te’ di Pievesestina continua a crescere. "Iniziammo nel 2010 – ricorda la coordinatrice Gabriella Guiducci – con un pulmino donato alla Caritas parrocchiale di Pievesestina. Don Agostino ci spronò a utilizzarlo e così cominciammo a trasportare disabili e persone in difficoltà. Da llora non ci siamo mai fermati".

Presso la sede in via Della Cooperazione 170, messa a disposizione gratuitamente dal Gruppo Orogel, ieri c’è stata la benedizione da parte del parroco don Marco Prada e la presentazione degli ultimi due mezzi che sono entrati a far parte della ‘flotta’ di ‘Noi per Te’, uno seminuovo donato da Centrale del Latte e Romagna Solidale e l’ultimo (nuovo di zecca) offerto dalla Fondazione Tortora, nata da una costola di Plt Energia (oggi Energia per Cambiare. "Ogni volta che ci arriva un nuovo mezzo – dice Gabriella Guiducci – mi commuovo, ma stavolta ancora di più: eravamo andati nella sede di Plt a presentare le attività di volontariato e abbiamo fatto presa, tanto che alcuni dipendenti si sono prestati ad aiutarci col supporto dell’azienda. Poi ci hanno domandato se avevamo bisogno di qualcosa e abbiamo chiesto un nuovo mezzo: dopo qualche settimana è arrivato il bonifico di 40.500 euro! Che emozione, quando ne parlo mi trema ancora la voce".

Di flotta si può ormai parlare poiché i mezzi dell’associazione sono già sette con i quali ogni giorno vengono trasportati ai centri diurni una quindicina di persone e due disabili a scuola, poi vengono effettuati 40-50 servizi occasionali ogni mese.

"Ora ci servono altri volontari – dicono Rita Righi e Gabriella Guiducci –, ne abbiamo 18, ma a volte non riusciamo a soddisfare tutte le richieste perché mancano gli autisti. Non è facile trovarli poiché altre associazioni offrono rimborsi spese, noi no, chiediamo volontariato puro: aiutare chi ha bisogno è la migliiore ricompensa. Chi vuole aiutare gli altri e ha un po’ di tempo libero ci telefoni al 345 3244032, bastano poche ore alla settimana".

Paolo Morelli