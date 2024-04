Nonna Iride Ridolfi spegne 102 candeline

Giovedì 18 aprile nonna Iride Ridolfi, di Balze di Verghereto, ha compiuto 102 anni. La nonnina del paese appenninico, incastonato alle falde del Fumaiolo e bagnato dal Tevere, è infatti nata a Balze il 18 aprile 1922.

È la persona più anziana dell’intero territorio vergheretino. Vedova da oltre 20 anni di Attilio Burioni, ha una figlia, Elisabetta, tre amatissimi nipoti e un pronipote, che la coccolano tutti i momenti della giornata. Tutti assieme, giovedì, il giorno del suo compleanno più che secolare, l’hanno affettuosamente e calorosamente festeggiata in famiglia, dove sono andati a trovarla e a portarle tanti auguri e congratulazioni i parenti più stretti e anche vari paesani, affezionatissimi al loro simbolo di longevità. Anche i social hanno ricordato il 102esimo compleanno di nonna Iride.

Centinaia i like e i commenti online con tanti auguri e felicitazioni per la nonnina balzerana. Nonna Iride, una lunga vita lavorativa tra i fornelli, ha fatto la cuoca, prelibati in specie nelle colonie estive per bambini e negli alberghi del paese turistico di Balze. Oltre alla sua innata creatività gastronomica, in cucina non si è mai separata, nel preparare i suoi prelibati piatti, anche da un vecchio ricettario di Pellegrino Artusi.

Tra le specialità culinarie di nonna Iride i gustosissimi tortelli fritti e le tagliatelle, roba da leccarsi i baffi. Molto devota, prega tanto per tutti, tutti i giorni. Per nonna Iride la ricetta di lunga vita è quella di aver sempre lavorato veramente tanto.

Gilberto Mosconi