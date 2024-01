Nordic Walking, in marcia per la solidarietà. Donati 13mila euro ai territori alluvionati

L’immagine che dice tutto è quella che ha scattato una donna, smalto rosso sulle unghie e in mano le racchette di nordic walking e una foto (in prima pagina, ndr). È la foto di via Ex Tiro a Segno sommersa dall’acqua, nei giorni immediatamente successivi l’alluvione del 16 maggio. La stessa inquadratura ritrae quella strada, lo scorso fine settimana, in uno scenario che fortunatamente è diverso, anche se di certo ancora non normalizzato. È stata scattata in occasione di una camminata organizzata a livello nazionale dal mondo del nordic walking che sabato scorso ha donato 13mila euro raccolti in questi mesi dai tecnici sparsi in tutto il Belpaese e devoluti a un territorio che, tra mille difficoltà ma con un’encomiabile forza di spirito, sta tentando di rialzarsi.

A fare gli onori di casa è stata la consigliera della Scuola Italiana di Nordic Walking, nonché pilastro della Nuova Virtus Cesena, Mara Fullin: alle sue parole si sono aggiunti i saluti del presidente nazionale della Sinw Claudio Slomp e della consigliera Alessandra Magagnin. Ad ascoltarli c’erano un centinaio di persone, tra atleti e istruttori, che poi hanno impugnato le racchette per concedersi una camminata di 7 chilometri e 200 metri, con partenza e arrivo al convento dei frati cappuccini e pensata prima di tutto con l’intento di attraversare le aree più colpite dall’alluvione.

Proprio lì una donna residente in zona aveva chiesto spiegazioni al nutrito gruppo in ‘giubba rossa’ che procedeva spedito a ridosso del fiume. Le hanno raccontato e lei si è emozionata. "Grazie!". Poi un abbraccio, simbolo di una giornata il cui scopo principale era far capire alla popolazione cesenate che anche ora, a mesi di distanza dalla catastrofe, non è sola. Una volta che il gruppo è rientrato nell’area del convento, ha trovato una colazione offerta dai frati, che ha fatto da antipasto al piatto forte della giornata, la consegna degli assegni.

La somma raccolta dalla Scuola Italiana di Nordic Walking è stata divisa in due parti uguali del valore di 6.503 euro: gli importi sono stati scritti su altrettanti assegni devoluti ai Frati Minori Cappuccini di Cesena (che durante l’alluvione avevano accolto tante persone e famiglie sfollate) e alla scuola di musica ‘Messaggio Musicale Federico Mariotti’ di Forlì i cui strumenti erano stati distrutti dall’ondata di fango. Sabato erano presenti i gruppi della Nuova Virtus Cesena, del Nordic Walking Forlì, di ‘Stradafacendo’ di Forlì e Ravenna, del Nordic Walking Rimini Nord, di Santarcangelo, del ‘Nordic Walking e Mtb Valle del Conca e Riviera di Rimini’ e dell’ Enjoy Outdoor di Trento.

Luca Ravaglia