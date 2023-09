Nove Colli, attenzione ai divieti di transito e di parcheggio Nel fine settimana della Nove Colli, importanti modifiche alla viabilità: divieti di transito e rimozione in viale Carducci, vie Dante Alighieri, Bramante, Mengoni, Caravaggio, Melozzo da Forlì, viale Dei Mille, via Zara, viale Torino, viale Trento, viale Saffi, via Cesenatico, vie Rigossa, Fenili e Fiorentina.