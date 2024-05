Nove Colli da sogno . In gara c’è il Dream Team

La sveglia è suonata nel cuore della notte per i 6.350 iscritti alla 53esima edizione della granfondo Nove Colli che si disputa oggi. Alle 5 del mattino si sono aperti i cancelli sul lungomare davanti alla colonia Agip, dove per primi sono partiti i big ed i corridori con il maggiore punteggio nelle classifiche delle granfondo.

In questo 2024 della ripartenza, dopo le difficoltà legate all’emergenza sanitaria e lo scorso anno allo slittamento della corsa a causa dell’alluvione, sono i campioni a tenere banco.

Ieri in piazza Andrea Costa sul lungomare di Cesenatico, centinaia di persone sono andate in delirio per il campione Vincenzo Nibali (due Giri d’Italia, un Tour de France e una Vuelta in bacheca), il quale è partito dalla Fiera internazionale Cicloevento dove c’è lo stand Garmin all’interno del padiglione Cicli Neri, per raggiungere l’entroterra e pedalare sulle colline cesenati, assieme a un gruppo di tifosi.

Insieme ai cicloturisti e ai granfondisti con velleità di classifica, c’è invece un dream team, il NoveColli4Children, formato da Fabio Aru (in carriera ha vinto la Vuelta in Spagna, una tappa al Tour de France e tre tappe al Giro d’Italia), Christian Zorzi, Chiara Ciuffini, Rocco Cattaneo, Michele Pirro, Gian Paolo Mondini e Jury Chechi, tutti in sella per sostenere l’Istituto oncologico romagnolo (Ior), portata avanti presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica di Rimini.

Oggi è previsto bel tempo, quindi i corridori si riscalderanno sino alle pianure di Cesena e Forlimpopoli, per poi imboccare Bertinoro, la prima salita di Polenta, Fratta Terme, Meldola, Pieve di Rivoschio, San Romano, Ciola, Mercato Saraceno, il Barbotto, Montetiffi, Perticara, Talamello, Novafeltria, Maioletto, nel monte Maiolo, Monte Pugliano e poi pedalare in una parte di San Leo, Secchiano, Passo delle Siepi, Ginestreto, Ponte Uso, Sogliano, Savignano, Gatteo, Fiumicino, Sala e l’arrivo finale sul lungomare di Cesenatico dopo 194 chilometri. Nel percorso medio di 130 chilometri, dopo il Barbotto i corridori tagliano verso Sogliano, Borghi, Savignano ed infine verso il traguardo di Cesenatico.