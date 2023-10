Nove milioni per l’ampliamento dell’ospedale

A Cesenatico si terrà un consiglio comunale sulla sanità in sessione straordinaria ed in seduta aperta ai cittadini. L’appuntamento è il 10 ottobre alle 18, presso la sala convegni del Palazzo del turismo "Primo Grassi" dove l’amministrazione presenterà l’ampliamento dell’ospedale "Ginesio Marconi", di Casa della Comunità e le linee strategiche per la riorganizzazione ed il potenziamento della rete dei servizi sanitari sino al 2026.

Alla seduta parteciperanno la giunta comunale con in testa il sindaco Matteo Gozzoli, i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, i vertici direttivi dell’Ausl Romagna, con il direttore generale Tiziano Carradori ed il direttore del Distretto Sanitario del Rubicone Francesco Sintoni. L’Ausl presenterà un progetto caratterizzato da grandi novità riguardanti la struttura e i servizi dell’ospedale "Ginesio Marconi" di Cesenatico. Sono previsti ingenti investimenti attraverso la Missione 6 del Pnrr, che prevedono la realizzazione di una nuova palazzina nell’area posta alle spalle dell’attuale struttura ospedaliera, dove saranno realizzati nuovi spazi per servizi sanitari, sociali e socio-sanitari, oltre a 20 posti letto dell’Ospedale di Comunità. Il progetto di potenziamento del ’Marconi’ prevede anche una nuova Tac e investimenti per adeguare la palestra e rafforzare la vocazione riabilitativa dell’ospedale di Cesenatico.

Nel triennio 2024-2026 saranno investiti oltre 9 milioni di euro, per nuove strutture e nuove servizi sanitari e sociali. Il consiglio comunale di martedì sarà l’occasione per approfondire e conoscere la riorganizzazione della rete di Emergenza-Urgenza di tutti i Pronto soccorsi del territorio regionale e il passaggio a Cau (Centro di assistenza all’urgenza), dei 15 punti di Primo intervento, compreso quelloall’ospedale di Cesenatico.

Il sindaco Gozzoli punta molto su questo primo incontro pubblico: "Stiamo lavorando da tempo per questo importante momento di approfondimento e confronto sul futuro del nostro ospedale e della futura Casa della Comunità. Il progetto di ampliamento dell’ospedale e di Casa della Comunità è cominciato nella precedente legislatura, con un percorso assieme all’Ausl per il quale abbiamo contato e conteremo sulla professionalità del consigliere Mauro Palazzi, che è il delegato al progetto, mirato ad implementare e sviluppare i servizi sanitari". L’ampliamento e il rinnovamento dell’ospedale "Marconi" è possibile grazie alla cessione dei terreni e delle aree su cui è sorto il ciclodromo che erano in parte di proprietà dell’Ausl Romagna e il terreno su cui sorgerà la nuova casa della salute che era invece di proprietà del Comune di Cesenatico.

Giacomo Mascellani