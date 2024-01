"Nove milioni per sostenere la sanità pubblica"

Sala convegni del Museo della Marineria gremita, per l’incontro in cui il sindaco Matteo Gozzoli ed il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini hanno affrontato il tema della sanità cittadina e regionale, con un focus speciale sull’ampliamento dell’ospedale Ginesio Marconi, dove l’Ausl Romagna investe 10 milioni, di cui 9 milioni nelle strutture e 1 milione per una nuova Tac. La serata è stata introdotta dalla segretaria del Pd di Cesenatico Valentina Montalti, con l’apertura dedicata ad un commovente ricordo dell’ex sindaco ed ex assessore regionale alla sanità Giovanni Bissoni, scomparso lo scorso ottobre. Il sindaco Gozzoli è intervenuto così: "Noi sosteniamo la sanità pubblica e questo corposo investimento sostenuto dal Pnrr e dalla Regione, ci consentirà di ampliare l’ospedale Marconi e costruire la nuova Casa della Comunità, a conclusione di un piano iniziato nel 2018. Negli ultimi anni abbiamo lavorato in stretta sinergia con Ausl Romagna e la sanità regionale, con l’obiettivo di migliorare e rafforzare la rete dei servizi territoriali, in un contesto con bisogni ed esigenze socio-sanitarie in rapida evoluzione, l’invecchiamento della popolazione e la prevalenza di patologie croniche, che richiedono nuove politiche e nuovi strumenti. La nuova Casa della Comunità unirà servizi specialistici, consulenze mediche e presenza di professionisti nel campo dei servizi sociali in un’unica struttura con 20 nuovi posti letto. Per la struttura del Marconi gli investimenti sono tesi ad avvicinare sempre di più i servizi, le visite specialistiche e anche le visite strumentali alla cittadinanza. L’arrivo di una nuova Tac, della nuova Cot, la Centrale operativa territoriale, ed il rafforzamento delle visite specialistiche, vanno in questa direzione. Il Marconi, già specializzato nella riabilitazione, viene ulteriormente potenziato con altri 14 nuovi posti letto di riabilitazione estensiva ed una nuova palestra. Il Cau è arrivato come evoluzione normativa dei punti di Primo intervento e nello specifico il nostro ospedale conferma la presenza di un punto per le urgenze aperto 24 ore su 24 e con la presenza di un’automedica sempre 24 ore su 24. Nel Cau si potranno trattare i codici verdi e bianchi con personale medico e infermieristico. Inoltre durante l’estate ci sarà un potenziamento con il raddoppio del personale".

Il presidente Stefano Bonaccini nel suo intervento si è complimentato con l’amministrazione per il progetto e ha sottolineato come l’impegno della Regione in difesa della sanità pubblica sia costante, con l’approvazione di una legge regionale per portare al 7,5 per cento del Pil il finanziamento annuale al Servizio sanitario nazionale.

Giacomo Mascellani