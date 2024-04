Nozze d’oro per Iuliano e Assunta: "L’amore che vi unisce è prezioso"

Festeggiano oggi i 50 anni di matrimonio Assunta Salvadorini e Uliano Portolani di Bagno di Romagna che festeggeranno l’anniversario delle nozze d’oro assieme ai parenti e familiari.

I coniugi Portolani si sono infatti sposati 50 anni fa, il 25 aprile 1974 nella chiesa del santuario della Madonna di Corzano a San Piero in Bagno.

Per l’occasione delle nozze d’oro i coniugi Uliano Portolani e Assunta Salvadorini riceveranno la benedizione nella chiesa dei Frati Francescani a San Piero, e dopo la cerimonia religiosa saranno festeggiati e attorniati dal grande affetto dei loro familiari e parenti al ristorante Ca’ di Gianni. Questa la dedica per i coniugi Portolani da parte del figlio Samuele assieme a Federica e a tutti parenti: "A voi facciamo gli auguri più affettuosi per le vostre nozze d’oro. L’amore che vi unisce è ancora più prezioso del metallo che lo rappresenta".