Nuova sede di Visione Comune. Domenica ci sarà l’inaugurazione

Questa domenica alle 11 avrà luogo in Via Garibaldi a San Piero l’inaugurazione della sede del Comitato elettorale del Gruppo politico Visione Comune, lista definita dai promotori "puramente civica", che rappresenta l’attuale maggioranza nell’Amministrazione comunale di Bagno di Romagna, presieduta dal sindaco Marco Baccini. "Questa sede sarà il cuore pulsante delle nostre iniziative – dice Enrico Spighi, attuale vicesindaco e candidato sindaco alle elezioni di giugno –. Un luogo di incontro privilegiato con le parti sociali, imprenditori, associazioni e cittadini". "Di fronte alle critiche ricevute dalla lista del Pd che ci ha etichettati come allergici ai partiti – sottolinea infine Spighi – desidero ribadire che la nostra unica allergia è alla mancanza di coerenza e alla chiusura al dialogo".

gi. mo.