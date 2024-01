Nuova Virtus, Donadel selezionata alla guida della rappresentativa regionale

Importante riconoscimento per la Nuova Virtus Cesena, che ha visto la sua vice presidente Ivana Donadel, colonna portante del sodalizio, designata dal Comitato Regionale dell’Emilia Romagna come allenatrice della selezione di atlete nate negli anni 2009 e 2010. L’occasione è stata la partecipazione al ‘Memorial Mario Fabbri’ che si è svolto a Rimini e che ha visto la partecipazione di otto squadre in rappresentanza di altrettante regioni. La nomina premia lo scrupoloso impegno di Donadel, che vanta una vita nella pallacanestro, con trascorsi importantissimi prima da giocatrice, che all’inizio degli anni 90 le hanno regalato la vittoria di uno scudetto e una Coppa dei Campioni con la maglia dell’allora Ahena Cesena. La stessa determinazione di allora, Donadel la sta mettendo oggi da allenatrice.