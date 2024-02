Nuova Virtus non ingrana. Dominata dal San Lazzaro

È una brutta sconfitta quella maturata dalla Fse Nuova Virtus Cesena nella seconda gara del girone playout del campionato di basket femminile di serie B, sul campo sempre ostico di San Lazzaro; non tanto per il risultato di 57-47, quanto per la prova scialba e indolente delle giocatrici romagnole.

Reduce dalla miglior partita della stagione contro Parma, la Fse Nuova Virtus Cesena incappa nella prima sconfitta che non ammette repliche sul campo di San Lazzaro che veniva invece da un ko rimediato in casa ad opera di Valtarese. Già nel primo quarto la Virtus dimostra di non essere in giornata di tiro, ma rimane a galla grazie alla difesa a zona che tanto male aveva fatto alle emiliane nelle precedenti partite. Non appena però Talarico prende le misure allo schieramento cesenate, piazza due triple consecutive che valgono un break importante e un primo allungo sul 21-14 col quale si chiude il primo quarto. Nel secondo periodo entrambe le squadre faticano in fase realizzativa ma è sempre San Lazzaro a prevalere sulle avversarie, rosicchiando altri cinque punti e andando negli spogliatoi sul 32-20. Nella ripresa Cesena tenta una timida rimonta, pian piano respinta dalla squadra di casa che allunga ulteriormente sfruttando le scarse percentuali al tiro della squadra di coach Chiadini che peraltro concede troppe seconde chances alle padrone di casa, che ringraziano e ne approfittano (47-32 al 30’). L’ultimo quarto vede la Nuova Virtus cercare la rimonta: il recupero c’è, ma non è abbastanza.

Luca Ravaglia