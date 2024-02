Nuova Virtus non ingrana. Ko contro le scandianesi

Seconda sconfitta fuori casa nel girone playout del campionato di basket di serie B per la Fse Nuova Virtus Cesena che tra le mura del Palaregnani di Scandiano (66-58 il risultato finale) non è riuscita a guadagnare i 2 punti che le avrebbero consegnato il secondo posto in classifica nel raggruppamento.

Cesena parte a rilento, segnando i primi due punti dell’incontro ma diventando poi troppo macchinosa, soprattutto nella fase difensiva. Scandiano prova ad approfittarne, ma le romagnole trovano l’abbrivio e reagiscono con Clementi e Bianconi che dall’arco dei 6 metri e 75 mettono a referto il primo allungo virtussino: il parziale di 11-0 vale la chiusura del primo quarto in controllo (11-16).

È il momento migliore per la squadra di coach Chiadini, che prende fiducia e insiste sui tasti giusti del match, arrivando sul più 11 (14-25). Poi però la benzina finisce e mentre la squadra rifiata, Scandiano ne approfitta arrivando a metà gara con soli due possessi di svantaggio (29-33). Si riparte con l’immediata tripla di Pellacani, seguita da un altro canestro delle emiliane, che mettono così il muso avanti. Cesena prova a riorganizzarsi ma perde il bandolo della matassa, concedendo alle padrone di casa un parziale di 13-0 che vale una mezza ipoteca sul match. Con gli ultimi dieci minuti ancora da giocare il punteggio dice 50-42.

Servirebbe una scossa, che invece non arriva. Tra le cesenati segna solo Clementi, almeno fino a quando coach Chiadini decide di mettere in campo le ‘seconde linee’ che portano una boccata d’ossigeno sia in difesa che in attacco con Guidi e Girelli a segno dall’arco e Bertozzi che aggiunge mattoni chiudendo un gioco da tre punti con canestro e fallo subìto. Insomma, la reazione arriva, ma non è abbastanza per cambiare l’inerzia della gara, che si chiude con un divario di otto punti.

Il tabellino della Fse Nuova Virtus Cesena: Nociaro 5, Clementi 12, Bianconi 7, Battistini 6, Venanzi 3, Cedrini, Bertozzi 3, Andrenacci 10, Guidi 3, Girelli 3, Minguzzi, Semprini 6. All: Chiadini. Ass: Andreoli.

