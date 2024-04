Nuova Virtus si gode la salvezza. Al PalaIppo ospiti le scandianesi

Ora si va per il piacere di dimostrare che Cesena la permanenza in serie B se l’è meritata, eccome. La Nuova Virtus, che ha matematicamente conquistato la salvezza nel torneo cadetto con quattro giornate d’anticipo sulla fine della poule playout, oggi alle 18 tornerà in campo tra le mura amiche del PalaIppo per ospitare Scandiano, formazione che condivide con le romagnole (e altre due squadre) il secondo posto in classifica a quota 12 punti, scalino ormai irraggiungibile per chi insegue dai bassifondi. Sarà dunque uno scontro diretto che metterà in palio prima di tutto il gusto di provare una volta di più il valore di un gruppo giovanissimo, legato anche al vivaio di casa e che in ogni caso nel corso di un campionato rilevatosi molto (probabilmente troppo) altalenante, ha più volte dato l’impressione di poter giocare anche per altri obiettivi.

In prospettiva, chiaro, perché per la stagione in corso l’intento di mantenere la categoria è stato raggiunto. Tra una tremenda serie di infortuni e una lunga lista di gare perse al fotofinish anche con le primissime della classe, è lecito che il gruppo sia arrivato al momento della seconda fase col rammarico di essersi fatto sfuggire un treno playoff che poteva essere alla portata. Ma nel basket le recriminazioni non contano. Contano le vittore: da qui alla fine della stagione, le cesenati ne hanno ancora quattro da mettere nel mirino.